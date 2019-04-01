При подсчёте общего обеспечения пенсионера сумма индексации теперь будет исключаться и платиться сверх величины местного прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин подписал закон "О доиндексации пенсии выше прожиточного минимума". Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно этому закону, российские пенсионеры будут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который должен будет высчитываться в регионах по единой методике.

Согласно текущим нормам, пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. В связи с этим пенсионерам положена доплата из регионального или федерального бюджета — в зависимости от того, выше или ниже местный прожиточный минимум, чем федеральный.

В закон "О государственной соцпомощи" вносятся изменения, согласно которым из подсчёта общей суммы материального обеспечения для осуществления соцдоплаты к пенсии исключаются суммы текущей корректировки размеров страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячных выплат. Это позволит выплачивать суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных выплат сверх величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

1 января этого года в РФ состоялась очередная индексация пенсий, что повлекло увеличение их размера, но одновременно сокращение доплаты. Таким образом, реальный размер пенсии малообеспеченных пенсионеров почти не изменился. На это обратил внимание Путин в своём послании Федеральному собранию.

Согласно подписанному сегодня закону, при подсчёте общего матобеспечения пенсионера сумма индексации теперь будет исключаться и платиться сверх величины прожиточного минимума. Закон имеет обратную силу — перерасчёт коснётся пенсий, которые были начислены с 1 января 2019 года.

Документ также внёс изменения в закон "О прожиточном минимуме в РФ". Их суть в том, что размер прожиточного минимума пенсионера в целом по стране устанавливается в соответствии с прогнозом социально- экономического развития и законом о федеральном бюджете, а прожиточный минимум в каждом субъекте — по правилам, которые будут разработаны правительством.