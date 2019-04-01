Путин подписал закон о наказании для "воров в законе"

В России существенно ужесточили уголовную ответственность для организаторов преступных сообществ и так называемых криминальных авторитетов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, за создание или руководство преступным сообществом виновным может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. За участие в собраниях криминальных авторитетов и организаторов ОПГ можно будет отправиться в тюрьму на срок от 12 до 20 лет. Вдобавок получить штраф в размере до одного миллиона рублей.

В законе отдельно прописывается, что данные преступления, совершённые лицом высшего положения в преступной иерархии, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. В отдельных случаях максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Даже сам статус "высшего положения в преступной иерархии" теперь является уголовно наказуемым. Виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Отметим, законом не предусмотрено применение условного осуждения. В то же время есть и послабления. Например, человек, ранее состоявший в ОПГ, но покинувший его или сотрудничающий с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, освобождается от уголовной ответственности.