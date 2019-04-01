Стало известно, в каких странах голосовали за Порошенко, а в каких за Зеленского

Центризбирком Украины на своём сайте опубликовал информацию о том, как голосовали в избирательных участках за границей, после обработки 98% зарубежных избирательных бюллетеней. Об этом сообщает "Шарий.нет".

Так, действующий глава Незалежной Пётр Порошенко вырывался в лидеры в Австрии, Австралии, Алжире, Азербайджане, Аргентине, Греции, Египте, Бельгии, Болгарии, Дании, Кувейте, Израиле, Ирландии, Иране, Италии, Нидерландах, Канаде, Китае, Испании, Марокко, Норвегии, Таиланде, Индии, Казахстане, Кипре, Саудовской Аравии, Швеции, Ливане, Литве, Малайзии, Мексике, ЮАР, ОАЭ, Финляндии, Португалии, Корее, Македонии, Словении, Сингапуре, Узбекистане, Хорватии, Чили, Румынии, Вьетнаме, США, Великобритании, Турции, Тунисе, ФРГ, Франции, Черногории, Швейцарии и Японии.

В свою очередь, шоумен Владимир Зеленский лидировал в Конго, Грузии, Катаре, Киргизии, Иордании, Латвии, Белоруссии, Кубе, Перу, Армении, Польше, Словакии, Сербии, Венгрии, Туркмении, Бразилии и Чехии.

Юрий Бойко набрал большее число голосов в Молдавии и Эстонии.

Ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента. Первое место по результатам обработки трёх четвертей протоколов остаётся за Зеленским. За второе место борются Порошенко и Тимошенко.

Стоит отметить, что на Украине сочли символичным лидерство Порошенко "в тюрьмах и психбольницах". При этом украинский журналист призвал расстрелять всех, кто не голосовал за Порошенко.