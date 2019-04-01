"Банан" — кодовое слово каскадёров на съёмках "Игры престолов"

Именно это слово используется для остановки съёмок сериала, если кто-то получил травму.

Руководитель команды каскадёров "Игры престолов" Роули Ирлам рассказал, что некоторые актёры относятся к сценам сражений очень серьёзно. Например, полученные синяки от Иэна Глена (играет Джораха Мормонта) каскадёры называют "знаками почёта Джораха".

Вместе с этим Ирлам назвал кодовое слово, которое используют каскадёры на съёмках шоу для того, чтобы останавливать процесс в случае получения реальной травмы. Для этого каскадёры используют слово "Банан". Именно после этой фразы съёмки останавливаются, а команда понимает, что что-то пошло не так.

Напомним, заключительный сезон сериала "Игра престолов" начнётся 14 апреля. Всего будет шесть эпизодов.