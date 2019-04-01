В Москве разработали медицинский клей для лечения ран и ожогов

Средство изготавливают из 200 миллилитров плазмы крови пациента, ожидающего операции.

В Москве разработали уникальный хирургический клей, с помощью которого можно останавливать кровотечение, а также лечить раны и ожоги. Об этом пресс-службе мэра и Правительства Москвы рассказал президент инновационного территориального кластера "Зеленоград" Константин Былов.

— При использовании уникального клея процесс остановки кровотечения аналогичен естественному процессу свёртывания крови. Средство также ускоряет процесс роста клеток и способствует восстановлению повреждённой ткани, — сказал Былов.

Как отмечается, клей изготавливают из 200 миллилитров плазмы крови пациента, ожидающего операции. Плазму берут за два-три часа до вмешательства, и на это уходит около часа. Средство хранится в холодильнике, и перед операцией его разогревают до температуры тела человека.

У клея есть зарубежные аналоги, они изготавливаются из плазмы разных доноров. В то время как созданное в Москве средство получают непосредственно из плазмы крови самого пациента, ожидающего операции.

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