Путин подписал закон о наказании за порчу документов воинского учёта

Среди таких документов — удостоверение гражданина, подлежащего призыву, а также временное удостоверение, которое выдаётся взамен военного билета, справка взамен военного билета и персональная электронная карта.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за уничтожение или порчу документов воинского учёта, документ об этом размещён на официальном портале правовой информации.

Документ включает удостоверение гражданина, подлежащего призыву, а также временное удостоверение, которое выдаётся взамен военного билета, справку взамен военника и персональную электронную карту в перечень документов, за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение которых подлежащие воинскому учёту граждане несут административную ответственность.

Порча этих документов будет наказываться предупреждением или штрафом в размере от 100 до 500 рублей.

Согласно подписанному Путиным закону, рассмотрение дел о правонарушениях от имени военных комиссариатов производится в том числе военными комиссарами муниципальных образований и главами отделений военных комиссариатов муниципальных образований.