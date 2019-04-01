В Совфеде оценили антирейтинги Зеленского и Порошенко

В верхней палате российского парламента отметили, что теперь всё зависит от того, какие ресурсы будут применены сторонами.

Член Совета Федерации Анатолий Широков в беседе с Лайфом выразил мнение, что предварительные результаты президентских выборов на Украине не являются слишком позитивными для РФ, поскольку оба кандидата, проходящие во второй тур, не славятся своими пророссийскими настроениями.

— Во-первых, Россия заинтересована в Украине как в соседнем дружеском и стабильном государстве, это факт. А во-вторых, с моей точки зрения, вот два лидера сейчас определилось — Зеленский, Порошенко. Ни тот, ни другой не рассматривает Россию, как действительно стратегического партнёра, как надёжного доброго соседа. Отсюда для России, что называется, позитивных результатов нет. Вот в этом контексте, в дружеском, не получается, — отметил специалист.

С точки зрения Широкова, сейчас на Украине будет всё зависеть от антирейтингов. Как напомнил сенатор, антирейтинг у Порошенко "колоссальный", в отличие от Зеленского, и теперь всё зависит от того, какие ресурсы будут применены сторонами.

— Уже начались разговоры о том, что возможен союз Зеленского и Тимошенко. Чтобы не выпасть из пула ведущих украинских политиков, Тимошенко нужно закрепиться в союзе с лидером. Здесь возникает вопрос: а пойдёт ли на это Коломойский, стоящий за спиной Зеленского? Что касается позиции Порошенко, сегодня очевидно, что будет использован весь административный ресурс, весь ресурс националистический, весь антироссийский ресурс, который он нагнетал до первого тура, для того, чтобы "разбить" позицию Зеленского, каким-то образом его скомпрометировать на связях с Россией. Поэтому Украину ждут две очень напряжённые недели, — резюмировал член Совфеда.

Ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре президентских выборов. Первое место по результатам обработки трёх четвертей протоколов остаётся за Зеленским. За второе место борются Порошенко и Тимошенко.