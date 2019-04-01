Умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает El Pais.
Согласно предварительной информации, новеллист умер в Мадриде. Какие-либо другие подробности о ситуации в настоящий момент не озвучиваются.
Ферлосио родился 4 декабря 1927 года в Риме. Его отец работал в итальянской столице в качестве корреспондента газеты АВС.
В 2004 году писатель получил престижную испанскую премию Мигеля де Сервантеса. Он написал множество рассказов и эссе. Самая известная его работа — роман "Харама" 1955 года.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени