Умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

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Умер писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

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Фото: ©  twitter.com/Felisuco

Как стало известно, новеллист ушёл из жизни в возрасте 91 года. Он находился в Мадриде.

Испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает El Pais.

Согласно предварительной информации, новеллист умер в Мадриде. Какие-либо другие подробности о ситуации в настоящий момент не озвучиваются.

Ферлосио родился 4 декабря 1927 года в Риме. Его отец работал в итальянской столице в качестве корреспондента газеты АВС.

В 2004 году писатель получил престижную испанскую премию Мигеля де Сервантеса. Он написал множество рассказов и эссе. Самая известная его работа — роман "Харама" 1955 года.

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