Американцев ужаснула любовь россиян к гематогену

Журналист предположил, что многие люди в СССР не знали, из чего делают батончики.

Издание Vice провело расследование о популярном российском лакомстве — гематогене.

В материале под названием "Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови" говорится о том, что многие граждане СССР не знали, из чего делается лакомство, а некоторых до сих пор удивляет происхождение продукта. По мнению журналиста Марка Хея, в советское время гематоген стал альтернативой дорогим сладостям, например шоколаду.

Хей опросил двух россиянок, которые рассказали, что им действительно в детстве давали необычную шоколадку, купленную в аптеке, которая считалась полезной биодобавкой. Гематоген был также изготовлен из сахара, сгущённого молока и сиропа.

Отмечается, что производство батончиков было массовым и длительным, в современной России производители до сих пор называют гематоген отличным средством от простуды, анемии и тусклого цвета кожи.

По словам гематолога Томаса Делугери, один батончик содержит примерно 10 миллиграммов железа, то есть дозу, рекомендованную для детей. По его мнению, факт того, что гематоген создан из натуральной крови, можно расценивать как бонус, так как в таком случае железо усваивается лучше, чем при приёме таблеток.