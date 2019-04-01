Матвиенко об итогах первого тура выборов на Украине: Провал правящей элиты

Победу Владимира Зеленского она связала с отсутствием у того связей с действующим режимом.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала итоги первого тура украинских выборов провалом для действующей власти.

— Считаю, что прошедшие выборы президента на Украине — полный провал правящей элиты. Когда действующий президент, который проработал пять лет, получает менее 20%, это уже говорит о многом, — заявила Матвиенко.

Победу Владимира Зеленского она связала с отсутствием у того связей с действующим режимом и отметила, что свои голоса он получил в знак протестного голосования.

По мнению Матвиенко, шансы у Порошенко на победу малы, если не будет использован административный ресурс и не будет никаких подтасовок. Она также отметила достаточно грязную предвыборную кампанию, в которой были подкупы избирателей.

По словам спикера Совфеда, России выгодна победа только проукраинского кандидата, а не прозападного или любого другого.

— Для России лучше всего не проамериканский, не проевропейский, а проукраинский президент. Тот, который будет заботиться о благе своей страны и своего народа, такой президент никогда не позволит разрывать отношения с братским народом России и очень выгодные экономические связи, — добавила Матвиенко.

Ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента. Первое место по результатам обработки трёх четвертей протоколов остаётся за Зеленским. За второе место борются Порошенко и Тимошенко.