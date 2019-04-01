Психологи рассказали, как легко и быстро поднять себе настроение

Специалисты провели эксперимент, участники которого по-разному относились к окружающим.

Американские психологи выяснили, как поднять настроение всего за несколько минут, сообщает Journal of Happiness Studies.

Исследователи из Университета Айовы провели эксперимент с участием 496 студентов, на которых опробовали три упражнения на снижение чувства тревоги и улучшение настроения.

Участников попросили прогуляться по зданию в течение 12 минут, применяя один из заданных методов.

Студенты, использовавшие метод "Милосердие", мысленно желали всем идущим навстречу счастья. Метод "Взаимосвязанность" предполагал, что человек думает о связи с окружающими, представляя, например, какие чувства могут быть общими у него со встречными. Метод "Нисходящее социальное сравнение" предполагал, что участник опыта смотрит на прохожего и думает о своём превосходстве над ним.

Выяснилось, что студенты, применявшие метод "Милосердие", чувствовали себя счастливее. Применявшие метод "Взаимосвязанность" становились более сочувствующими. Настроение использовавших метод "Нисходящее социальное сравнение" осталось на том же уровне или даже ухудшилось.

Специалисты объяснили это тем, что любое сравнение с другими является конкурентной стратегией, потому связано со стрессом и тревогой.

Как ранее писал Лайф, психолог рассказал, как справиться с весенним обострением.