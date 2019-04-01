Главой Минспорта Татарстана "назначен" Чак-Чак Норрис

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Главой Минспорта Татарстана "назначен" Чак-Чак Норрис

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Президент Татарстана Рустам Минниханов 1 апреля опубликовал в своём инстаграме шуточный пост о "назначении" Чак-Чак Норриса на должность министра спорта республики.

Минниханов разместил в соцсети фотоколлаж с изображением легендарного персонажа, имя которого он сменил на название знаменитой национальной сладости.

Чак-Чак Норрис наш новый министр спорта! — написал глава республики.

На всякий случай отметим, что главой Минспорта республики как был, так и остаётся Владимир Леонов.

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