Главой Минспорта Татарстана "назначен" Чак-Чак Норрис

Президент Татарстана Рустам Минниханов 1 апреля опубликовал в своём инстаграме шуточный пост о "назначении" Чак-Чак Норриса на должность министра спорта республики.
Минниханов разместил в соцсети фотоколлаж с изображением легендарного персонажа, имя которого он сменил на название знаменитой национальной сладости.
— Чак-Чак Норрис наш новый министр спорта! — написал глава республики.
На всякий случай отметим, что главой Минспорта республики как был, так и остаётся Владимир Леонов.
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