Пашинян поблагодарил Путина за посредничество России по Нагорному Карабаху

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава правительства во время беседы поблагодарил российского лидера за посредничество нашей страны в переговорах по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Пашинян выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, он проинформировал Путина об итогах встречи с президентом Азербайджана по нагорнокарабахской проблематике.

Напомним, в 1988 году населённый в основном армянами Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.