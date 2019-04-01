Главой "Росгеологии" назначен Сергей Горьков

Новым главой "Росгеологии" назначен экс-глава ВЭБа Сергей Горьков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Коллективу организации нового руководителя представил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, Горьков — опытный управленец и авторитетный человек, занимавший ранее немало высоких постов.
— Ответственная задача возложена на Сергея Николаевича по исполнению миссии "Росгеологии" с использованием новых эффективных управленческих решений. Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России, — заявил Кобылкин.
Кроме того, коллективу организации необходимо решать ряд актуальных задач — согласно государственному заданию.
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