Главой "Росгеологии" назначен Сергей Горьков

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Главой "Росгеологии" назначен Сергей Горьков

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Фото: ©Минприроды России

Новым главой "Росгеологии" назначен экс-глава ВЭБа Сергей Горьков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Коллективу организации нового руководителя представил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его словам, Горьков — опытный управленец и авторитетный человек, занимавший ранее немало высоких постов.

Ответственная задача возложена на Сергея Николаевича по исполнению миссии "Росгеологии" с использованием новых эффективных управленческих решений. Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России, — заявил Кобылкин.

Кроме того, коллективу организации необходимо решать ряд актуальных задач — согласно государственному заданию.

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