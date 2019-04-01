Сечин сообщил Путину об идее создания Арктического кластера

По словам предпринимателя, добыча нефти там к 2030 году может достичь 100 миллионов тонн.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания рассматривает возможность создания Арктического кластера на основе как собственных, так и других региональных проектов.

По словам главы компании, проект поможет обеспечить достижение цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

— Сейчас мы рассматриваем возможность создания Арктического кластера, который в полном объёме будет работать на обеспечение данной задачи — достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути, — сообщил Сечин.

Он добавил, что кластер можно создать на основе собственных и перспективных проектов в Арктическом регионе, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Тагул, Сузун, Лодочное месторождение, ряд проектов Южного Таймыра. На следующем этапе в создаваемый кластер могут войти и активы Восточного Таймыра в районе Хатанги.

— Первоначальные геологоразведочные работы мы провели, открыли месторождение около 80 млн тонн, но основной ресурс там находится на суше, — указал Сечин.

Глава компании подчеркнул, что кластер может обеспечить нефтедобычу уже к 2024 году — с ростом до 100 млн тонн к 2030-му, а объединённые активы будут центром привлечения стратегических инвесторов.