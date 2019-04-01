СКР ищет нападавших на ОМОН во время митинга в Ингушетии

Также правоохранительные органы разыскивают подстрекателей, призывавших к массовым беспорядкам в Магасе.

Сотрудники Следственного комитета России при содействии коллег из ФСБ и МВД ведут розыск лиц, причастных к нападению на сотрудников правопорядка во время митинга в Ингушетии 27 марта. Силовики изучают видеозаписи камер наблюдения, опрашивают свидетелей и потерпевших. Кроме того, параллельно идёт розыск провокаторов и подстрекателей. Часть из них через социальные сети призывали совершить захват административных зданий в республике.

— Продолжается расследование уголовных дел, возбуждённых по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ, по фактам размещения неустановленным лицом (лицами) с аккаунтов 23 марта 2019 года комментариев к публикациям на одной из страниц в социальной сети — "Инстаграм", содержащих публичные призывы к массовым беспорядкам, захвату административных зданий Правительства и Народного собрания Республики Ингушетия, совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Республике Ингушетия.

По словам юриста коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и партнёры" Александра Гетманова, нападение на сотрудников правоохранительных органов является серьёзным преступлением. Злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы, даже если полицейские в результате нападения не получили вообще никаких травм и ранений.

— Сотрудники ОМОНа являются представителями власти, и применение насилия по отношению к ним — это преступление. Если же какой-либо вред, даже лёгкий, был нанесён правоохранителю — это тяжкое преступление (ч. 2 ст. 318 УК РФ), карающееся до 10 лет лишения свободы. Стоит отметить, что, поскольку это преступление тяжкое, то освобождение обвиняемого от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, которое было бы уместно на Кавказе в силу традиций, невозможно. Подобные суровые меры обусловлены в первую очередь тем, что совершивший указанное преступление в первую очередь совершает преступление против государственной власти, — объяснил РАПСИ Александр Гетманов.

Напомним, 27 марта в Магасе проходил согласованный митинг, однако сразу после его завершения в толпе появились радикалы, которые стали бросаться камнями и нападать на полицейских, осуществлявших охрану мероприятия. В результате нападения около десяти сотрудников ОМОНа получили травмы различной степени тяжести. Лайф опубликовал видео с места происшествия.