Политологи: Глава Хабаровского края Фургал избавляется от "токсичных" замов

Сегодня региональное правительство покинула зампред по социальным вопросам Наталия Пудовкина.

Сегодня, 1 апреля, стало известно об уходе заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Натальи Пудовкиной в отставку по собственному желанию. Слухи о том, что глава региона хочет избавиться от фигуры, компрометирующей правительство, появились ещё на прошлой неделе, когда Пудовкина ушла в отпуск.

— Наталья Пудовкина сейчас является главной угрозой для сохранения высокого рейтинга Сергея Фургала. Её связь со своим гражданским мужем в резонансном деле по хищениям на сумму более 10 млрд рублей очевидна и позволяет из раза в раз привязывать тему к действующей региональной команде, — пишет один из местных политических телеграм-каналов.

Как отметили эксперты, наблюдение за психологией управления Сергея Фургала позволило предположить, что в ближайшее время может быть предпринят шаг по увольнению Пудовкиной из регионального правительства.

— Основание простое — самоочищение власти от возможных коррупционных элементов, минимум на период следствия... Только так губернатор сможет отгородить себя от того факта, что именно он назначил Пудовкину в декабре 2018 года, понимая, кем является её муж, — указывают политологи.

Напомним, проверка Генпрокуратуры вскрыла злоупотребления в региональной лесохозяйственной отрасли, приведшие к ущербу в 10,7 миллиарда рублей. В них обвиняют бывшего первого зампреда местного правительства Василия Шахилева и гражданского супруга Натальи Пудовкиной — главу лесопромышленного холдинга Александра Пудовкина.

Кроме того, в регионе развивается ещё одно громкое дело — о хищении средств у "Роснефти" экс-главой Хабаровского края Виктором Ишаевым. Напомним, что Ишаев сейчас находится под домашним арестом.