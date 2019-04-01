Стерлигов объяснил, почему начал продавать беднякам хлеб за 440 рублей

Бизнесмен открыл новый магазин "для бедных", который назвал "Крестьянская "Берёзка".

Предприниматель Герман Стерлигов в беседе с "360" рассказал, почему предложил беднякам покупать хлеб за 440 рублей.

Бизнесмен недавно сообщил, что открыл новый магазин "для бедных" под названием "Крестьянская "Берёзка". По его словам, там можно купить фермерские продукты, в том числе хлеб за 440 рублей.

— Я подчёркиваю, что 440 рублей — это за килограмм. Для особо тупых, которые обычно сравнивают с магазинной буханкой, в которой 200 грамм… По сравнению с хлебом из магазина наш продукт стоит 80−90 рублей. Разница уже не сногсшибательная, — сказал Стерлигов.

Он также объяснил, что при производстве хлеба используется качественное зерно, настоящая мука, натуральный мёд без сахара и подсолнечное масло холодного отжима, а сама буханка готовится вручную.

Также Стерлигов призвал всех, кому цены на продукты в его магазине кажутся высокими, становиться крестьянами и есть здоровую пищу бесплатно, производя её самостоятельно.

В прошлом году Герман Стерлигов заявил о намерении выдвигаться в мэры Москвы.