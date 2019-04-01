Жена экс-полицейского, похитившего сестёр в Москве: Он адекватный семьянин

Она рассказала, что её муж пять лет назад занимал должность старшего инспектора ППС. Сейчас они воспитывают сына, но вместе почти не живут.

Жена экс-сотрудника полиции, похитившего двух девочек на юго-востоке Москвы, не верит в произошедшее. Как стало известно Лайфу, своего супруга она характеризует как адекватного семьянина.

По словам женщины, пять лет назад её муж работал старшим инспектором ППС. Сейчас они вместе воспитывают 14-летнего сына, но почти всегда живут раздельно. При этом подозреваемый не злоупотребляет алкоголем и в его поведении женщина никогда не замечала ничего странного.

Напомним, бывшего полицейского в Москве заподозрили в похищении двух сестёр 14 и 16 лет. Как рассказала бабушка одной из девочек, злоумышленник увёл Арину и Элину с детской площадки, пригрозив убийством. Уже в своей квартире мужчина заставил подростков раздеться и намекнул, что они могут стать его 41-й и 42-й жертвами.