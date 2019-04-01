МИД РФ: Избирательная кампания на Украине может войти в историю как самая грубая

МИД РФ оценивает шансы нынешней избирательной кампании на Украине войти в историю как самой грубой, ожесточённой и грязной. Об этом замглавы министерства Григорий Карасин заявил в интервью журналу "Международная жизнь".

— Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточённая, — считает он.

Замглавы МИД РФ отметил, что решение киевских властей создать сложности для волеизъявления граждан Украины "бросает тень" на весь электоральный процесс.

Карасин также добавил, что нельзя исключать попыток Киева устроить в предвыборных целях очередные вооружённые провокации на Юго-Востоке Украины.

Ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента. Первое место по результатам обработки трёх четвертей протоколов остаётся за Зеленским. За второе место борются Порошенко и Тимошенко.