Почти 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии

Медики оказывают им первую помощь, людей со сложными ранениями развозят в больницы.

Čelní střet tramvaje a trolejbusu v Brně. Předběžně 40 zraněných. Budeme upresnovat. pic.twitter.com/tdblz5aVU1 — HZS JMK (@hzsjmk) 1 апреля 2019 г.

ДТП с участием трамвая и троллейбуса произошло в городе Брно на юго-востоке Чехии, в результате чего было ранено около 40 человек, информирует местное Управление пожарной охраны.

— На улице Кршенове в Брно по не известным пока причинам произошло лобовое столкновение троллейбуса и трамвая. Около 40 человек пострадали, медики оказывают им первую помощь, людей со сложными ранениями развозят в больницы, — уточняется в сообщении.

Полиция выясняет причины ЧП. Район города, где произошло столкновение, временно закрыт для движения.