Почти 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии

Читайте также

Почти 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии

27

Медики оказывают им первую помощь, людей со сложными ранениями развозят в больницы.

ДТП с участием трамвая и троллейбуса произошло в городе Брно на юго-востоке Чехии, в результате чего было ранено около 40 человек, информирует местное Управление пожарной охраны.

На улице Кршенове в Брно по не известным пока причинам произошло лобовое столкновение троллейбуса и трамвая. Около 40 человек пострадали, медики оказывают им первую помощь, людей со сложными ранениями развозят в больницы, — уточняется в сообщении.

Полиция выясняет причины ЧП. Район города, где произошло столкновение, временно закрыт для движения.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×