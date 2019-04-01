Российским мужчинам могут разрешить забирать фамилию у бывших жён

Согласно новому предложению, при разводе бывшие супруги смогут договариваться о допустимости дальнейшего использования совместной фамилии.

Мужчинам предлагают разрешить забирать свою фамилию у бывших жён. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает News.ru.

— Если, к примеру, бывший муж не согласен с тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана вернуться к своей девичьей фамилии, — сказал Петров.

Депутат обратился в Минюст с предложением рассмотреть возможность разработки и внесения такой поправки в Семейный Кодекс и другие российские правовые акты. Согласно документу, при разводе бывшим супругам предлагают возможность договариваться о допустимости дальнейшего использования совместной фамилии.

Петров добавил, что многих мужчин не устраивает, что бывшие жёны оставляют себе их фамилию и не могут никак на это повлиять.

В прошлом году Владимир Петров предложил возлагать судебные издержки при разводах на виновника распада семьи.