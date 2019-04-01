Наблюдатели: Поддержка Порошенко со стороны Луценко противозаконна

Луценко сделал ряд заявлений, вызывающих сомнения насчёт независимости его ведомства.

Международные наблюдатели указали на то, что прямая поддержка на выборах, которую генеральный прокурор Украины Юрий Луценко оказывал в ходе предвыборной кампании действующему президенту страны Петру Порошенко, является противозаконной.

— Прямое участие генпрокурора в поддержку нынешнего (Президента страны. — Прим. Лайфа.), что противоречит закону, вызвало обеспокоенность, — поясняется в предварительном докладе наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента.

В докладе отметили, что Луценко посещал мероприятие по запуску кампании Порошенко и сделал ряд заявлений, в том числе на своей странице в "Фейсбуке", вызывающих сомнения насчёт независимости его ведомства.

— Также некоторые кандидаты стали объектом уголовных расследований, причём минимум три из них были начаты после того, как кандидаты заявили об участии в выборах, — говорится в документе.

Напомним, выборы президента Украины состоялись накануне, 31 марта. После обработки 85% голосов лидирует шоумен Владимир Зеленский, за второе место борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. Уже официально объявлено о втором туре.