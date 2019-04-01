Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 85% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины по итогам первого тура после обработки 85% протоколов. Он занимает первую строчку рейтинга с результатом 30,34%.

У Петра Порошенко — 16,02% голосов, следом за ним идёт "газовая принцесса" Юлия Тимошенко (у неё — 13,28%). Четвёртое место занимает лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко, у которого 11,53%.

Как уже сообщал Лайф, второй тур украинских выборов пройдёт 21 апреля. Скорее всего, за кресло президента поборются Зеленский и Порошенко.

Самую актуальную, подробную и интересную информацию о ходе голосования можно прочитать в нашей текстовой трансляции.