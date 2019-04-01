Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Подобным перформансом местные жители хотели показать чиновникам, кто виноват в случившемся.

В Рязани группа местных жителей привезла гроб с телом своей родственницы и коллеги, предпринимателя Елены Фокиной к зданию мэрии города. О подробностях акции сообщает Областная рязанская газета.

Люди также держали в руках плакаты "Кто вернёт нам нашу жену и мать?" и "Администрация Рязани угробила перевозчика". Подобной акцией они хотели показать, что в смерти женщины виновна именно городская администрация.

Известно, что Фокина занималась пассажирскими перевозками, однако городские власти через суд приостановили её деятельность. По мнению супруга, городские власти "угробили" женщину, потому что умерла она из-за ряда переживаний и стрессов.

В горадминистрации РИА "Новости" заявили, что соболезнуют родным и близким погибшей и готовы предоставить любую помощь. В органах местного самоуправления также рассказали, что поводом для ограничения деятельности послужил запрет на езду без системы ГЛОНАСС.

Зимой в России произошёл подобный случай. 21 февраля вдова поставила гроб с телом мужа у здания мэрии Самары. На такой поступок женщина пошла из-за того, что ритуальщики не дали ей похоронить покойного на местном кладбище. Лайф опубликовал кадры, как толпа мужчин мешает выкопать могилу. В итоге умершего похоронили в деревне, в 40 километрах от Самары.