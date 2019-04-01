Воспитатель в Китае намеренно отравил детей нитритами

В результате преступных действий педагога пострадало 23 ребёнка, их госпитализировали.

Воспитатель детсада в провинции Хэнань в Китае намеренно отравил детей нитритами, сообщает "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло сегодня в городском округе Цзяоцзо. 23 воспитанника детского сада были госпитализированы с рвотой и потерей сознания. Симптомы начали проявляться после приёма пищи.

Местные власти рассказали, что воспитатель добавил в еду соль азотистой кислоты. Правоохранители уже арестовали педагога. О мотивах поступка пока неизвестно.

Ранее сегодня стало известно, что шесть малышей заразились гепатитом А в детском саду в Самаре.