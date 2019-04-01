Датчане ошибочно считают, что строят самое высокое здание в Европе

Будущее помещение станет головным офисом одного из датских производителей одежды — Bestseller.

Производитель одежды Bestseller (Дания) построит 320-метровый небоскрёб в небольшом городке Бранде, где проживает 7000 человек. Именно здесь в 1975 году была основана фирма, которая в настоящий момент владеет брендами Vero Moda, Jack & Jones, Only, Selected, Vila.

Разработкой проекта занимается архитектурное бюро Dorte Mandrup. Идею уже поддержали местные власти. В комплексе расположат головной офис Bestseller, несколько десятков магазинов, отель, образовательные центры, прогулочную зону.

Согласно информации The Guardian, эта башня станет не только самой высокой в Дании, но и во всей Европе — по плану будущее здание будет на 10,4 метра выше небоскрёба The Shard (Лондон). Однако на самом деле здание не будет самым высоким в Европе — самое высокое здание находится в Лахте (историческая часть Приморского района Санкт-Петербурга). Высота здания "Лахта-центр" — 462 метра (117,75 метра — шпиль). Открытие запланировано на конец 2019 года.