Аваков заявил о кибератаке на систему ЦИК Украины во время выборов

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о попытках хакеров устроить кибератаку на систему ЦИК Незалежной во время выборов президента.

— Мы мониторим ситуацию последние двое суток особенно активно. Видим попытки с некоторых IP-адресов попытаться проникнуть в избирательную систему нашей центральной, — говорит министр.

Аваков утверждает, что IP-адреса хакеров зарегистрированы в Киеве и в России. При этом, по его словам, специалистам ЦИК и МВД удаётся сдержать атаку.

Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Сейчас в Незалежной подсчитывают голоса. После обработки 85% протоколов лидирует Владимир Зеленский, следом идёт Пётр Порошенко (16,02% голоса), а за ним — "газовая принцесса" Юлия Тимошенко (у неё — 13,28%).