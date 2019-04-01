Пассажирку со сломанной ногой не пустили на борт "Аэрофлота" — видео

Любопытно, что до этого женщина неоднократно совершала перелёты тем же перевозчиком, несмотря на недуг.

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" не пустили на борт самолёта женщину со сломанной ногой. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл 30 марта. На кадрах видно, как женщина, путешествующая с двумя детьми, недоумевает, почему на этот раз она не может попасть в самолёт, хотя до этого уже летала в таком состоянии.

Сотрудники компании пояснили, что они не смогут предоставить ей место с увеличенным проходом или место в бизнес-классе.

— Пять раз я перелетала, и на шестой вы отказываетесь и оставляете меня с двумя детьми в Москве ночью? — недоумевает пассажирка.

Представитель "Аэрофлота" пояснил, что на такую меру он пошёл из-за того, что женщина летит с детьми и это может вызвать дополнительные трудности.