СМИ подсчитали, во сколько казне Украины обходится содержание Порошенко

На главу Незалежной расходуется около трёх миллионов гривен (около семи миллионов рублей) в день.

Средства массовой информации Украины назвали сумму, которую страна тратит на содержание своего нынешнего президента Петра Порошенко.

— В 2018 году, согласно расходам госбюджета, на содержание президента и его аппарата Украина потратила 1,64 миллиарда гривен, — поясняет УНИАН.

Отмечается, что на содержание главы Незалежной расходуется около трёх миллионов гривен (около семи миллионов рублей) в день.

Напомним, в эти дни на Украине решается вопрос о том, кто будет занимать высший пост страны в течение следующих пяти лет. Согласно последним данным, в первом туре президентских выборов уверенно лидирует Владимир Зеленский.