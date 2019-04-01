Moody’s сообщило, что требования Дании несут угрозу проекту "Северный поток — 2"

Аналитики рейтингового агентства уверены, что запрошенное проведение дополнительных экологических исследований может затянуть строительство газопровода.

Требования датских властей о проведении дополнительной экологической экспертизы по участку газопровода "Северный поток — 2", которое ранее получила компания Nord Stream 2 AG, могут привести к задержкам строительства. Такое мнение высказывают аналитики международного рейтингового агентства Moody's.

— Запрос Датского энергетического агентства, обоснованный стремлением найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство, является негативным фактором для "Газпрома", поскольку несёт риск задержки реализации газопровода "Северный поток — 2", — отмечают представители компании.

В Moody's заявляют, что подобное развитие событий может существенно ослабить позиции российской компании "Газпром" в переговорах с Украиной по вопросу продления договора по транзиту газа через территорию Незалежной. Как считают специалисты, в случае задержки строительства через Украину придётся поставлять около 40–50 млрд кубометров газа вместо запланированных 10–15 млрд кубометров. Соответственно, возрастёт и стоимость прокачки.

Напомним, 27 марта украинская компания "Нафтогаз" сообщила, что Дания отказала "Газпрому" в разрешении на строительство газопровода в территориальных водах королевства. Позже реализующая проект компания Nord Stream 2 AG опровергла заявление "Нафтогаза".