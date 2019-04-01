Саакашвили намерен прилететь на Украину, если Порошенко не пройдёт во второй тур

Политик отметил, что с большой симпатией относится к кандидату Владимиру Зеленскому как к "новому шансу для Украины".

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире "Настоящего времени", что не намерен приезжать на Украину, если Пётр Порошенко пройдёт во второй тур выборов президента страны.

— Я с самого начала сказал: думаю, что Порошенко не пройдёт во второй тур, тогда я прилечу. Если он пройдёт, а мы этого пока не знаем ...то я прилечу. Если он пройдёт, то... я бы не хотел подвергать соратников новому риску. Как только Порошенко потеряет власть, его приказ не пускать меня в страну утратит силу, это не вызывает сомнений. Я не буду нарушать никаких законов, — сказал Саакашвили.

Он отметил, что с большой симпатией относится к кандидату Владимиру Зеленскому как к "новому шансу для Украины". По словам Саакашвили, это "новое окно возможностей, которое мы не должны упустить".

Напомним, в эти дни на Украине решается вопрос, кто будет занимать высший пост страны в течение следующих пяти лет. По последним данным, в первом туре выборов уверенно лидирует Владимир Зеленский, за вторую строчку рейтинга борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко.