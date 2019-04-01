Штаб Бойко обвинил Порошенко в краже голосов избирателей

Народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что Пётр Порошенко во время выборов президента страны украл 20% голосов у кандидата от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Слова Шуфрича приводит сайт партии.

Такой вывод был сделан на основании почти 100% параллельного подсчёта голосов, который был организован "Платформой".

— Результаты Юрия Бойко занижены на 20%, а результаты Порошенко — завышены на 20%. И у Юрия Бойко 11,5% голосов, а не 9,7%, как показывали в среднем результаты всех экзитполов, — сказал Шуфрич.

Ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента. Первое место по результатам обработки трёх четвертей протоколов остаётся за Зеленским. За второе место борются Порошенко и Тимошенко.