Мэттью Макконахи начал продавать хот-доги на Аллее славы — видео

Ситуация, которую актёр решил разыграть на улице, стала рекламной кампанией фильма "Пляжный бездельник".

Мэттью Макконахи (исполнил главную роль в комедии "Пляжный бездельник") вернулся к образу своего героя Мундога в шоу Джимми Киммела. На этот раз актёр решил разыграть прохожих, открыв уличную точку по продаже хот-догов.

Такую акцию актёр решил устроить на голливудской Аллее славы. Далеко не все прохожие узнали актёра, однако те, кого не удалось обмануть, посмеялись, а позже к ним выходил рэпер Снуп Дог (он тоже играл в фильме "Пляжный бездельник").

Сама лента рассказывает историю бунтаря по имени Мундог. Фильм вышел в прокат на прошлой неделе.