Во время шторма в Непале погибло 29 человек

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Во время шторма в Непале погибло 29 человек

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Стихия нанесла ущерб сотням домов и линиям электропередачи. Вырванные деревья перегородили дороги и шоссе.

По меньшей мере 29 человек погибли и свыше 600 пострадали в результате сильного шторма в Непале, прошедшего в районах Бара и Парса. Об этом сообщает газета Himalayan Times.

Как отмечается, шторм нанёс серьёзный ущерб сотням домов и линиям электропередачи в регионе. Вырванными деревьями перегорожены дороги и шоссе.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/STForeignDesk/status/1112724384056172545" target="_blank">ST Foreign Desk‏</a></p>

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли прибыл в район Бара, чтобы лично проконтролировать ситуацию и оценить масштабы бедствия. Два батальона армии страны были мобилизованы с целью проведения спасательных операций.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/hrnwpke/status/1112719768786817035" target="_blank">HRNW news agency‏</a></p>

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Непале погиб россиянин во время одиночного полёта на параплане.

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