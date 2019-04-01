Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона

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Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона

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24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру. Преступников заинтересовали дорогие часы на руке молодого человека. Между злоумышленниками и Захиром завязалась потасовка, один из напавших достал нож, которым смертельно ранил россиянина.

<p>Убитый. Фото: <a href="https://t-do.ru/Lshot" target="_blank">Life Shot</a></p>

Молодой человек переехал в Англию, чтобы стать знаменитым музыкантом. Как уточняет телеграм-канал Life Shot, карьера Захира даже шла в гору. Например, его квартира располагалась в 15 минутах от Биг-Бена и Вестминстера.

Сейчас британская полиция пытается найти виновных в убийстве россиянина.

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