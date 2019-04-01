"Клон" Тимошенко на выборах президента Украины набрал более 100 тысяч голосов

По заявлению штаба Юлии Тимошенко, действующая власть специально выдвинула кандидатом в президенты Юрия Тимошенко, чтобы запутать избирателей во время голосования.

Согласно данным украинской ЦИК, на момент обработки почти 90% всех бюллетеней на выборах президента Незалежной за депутата Рады и члена партии "Народный фронт" Юрия Владимировича Тимошенко отдали свои голоса 0,62% избирателей, или более 100 тысяч человек.

Сторонники его соперницы — лидера партии "Батьковщина" Юлии Владимировны Тимошенко в очередной раз заявили, что мужчина являлся техническим кандидатом и нужен был действующей власти, чтобы ввести избирателей в заблуждение и отнять голоса у Юлии.

Так ли это было на самом деле, сказать сложно, ведь в избирательных бюллетенях имя кандидатов писалось полностью. Однако случаи, когда украинцы по ошибке голосовали за Юрия Тимошенко вместо Юлии Тимошенко, действительно регистрировались.

Отметим, за Юлию Тимошенко на данный момент проголосовало 13,35% избирателей, или более 2,2 миллиона человек. Чтобы пробиться во второй тур голосования, ей необходимо обогнать второго человека в списке лидеров — действующего президента Украины Петра Порошенко. За него отдали свои голоса, по данным ЦИК, 16,01% избирателей, это 2,6 миллиона человек.

Как сообщал Лайф, ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре президентских выборов. Первое место по результатам обработки трёх четвертей протоколов остаётся за Зеленским. За второе место борются Порошенко и Тимошенко.