Поцелуй Зеленского после результатов экзитполов покорил Instagram — видео

Всего за час чмок кандидата в президенты Украины своей жены набрал огромные 34,2 тысячи просмотров.

Видео с кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским, радующимся результатам итогового экзитпола, всего за час набрало в "Инстаграме" огромные 34,2 тысячи просмотров.

— На Украине выборы президента. Появились результаты экзитполов, Зеленский — 30,4% голосов, Порошенко — 17,8% — гласит комментарий к ролику, на котором Зеленский, услышав цифры, целует свою жену, а уже потом идёт благодарить сторонников.

Напомним, ЦИК Украины уже официально объявила о втором туре президентских выборов. Первое место по результатам обработки трёх четвертей протоколов остаётся за Зеленским. За второе место сражаются Порошенко и Тимошенко.