Британский заключённый пожаловался, что в тюрьме кормят хуже, чем собак — фото

В рацион заключённых входят омлет, фасоль, макароны, куриные котлеты, картошка фри, пицца.

Заключённый английской тюрьмы, которая находится в городе Уоррингтон, графство Чешир, показал фото отвратительной, по его мнению, еды. На снимки, сделанные на мобильный телефон, обратили внимание журналисты Manchester Evening News.

По словам заключённого, их кормят хуже, чем собак, поэтому он лучше будет голодать, чем есть такую пищу. Заключённый заявил, что на завтрак им подают омлет, а обедать и ужинать приходится фасолью, макаронами и куриными котлетами. Иногда заключённым дают пиццу, рыбу или печень с картошкой фри.

"I'd rather starve": A prisoner has been sending us pictures of his dinner, and they're not pretty | @MENnewsdesk pic.twitter.com/1LVAGO4UrI — David Jones (@_MrDavidJones) 31 марта 2019 г.

Журналисты передали фото заключённого в Министерство юстиции Великобритании. В ведомстве заявили, что блюда на фото отвечают всем стандартам. Также там добавили, что заключённых кормят здоровой пищей три раза в день, а в рацион входят овощи и фрукты.

При этом ведомство проводит проверку в связи с тем, что заключённый сделал фото в тюрьме, а это запрещено. Теперь автор фото будет наказан. Предполагается, что ему увеличат срок заключения.