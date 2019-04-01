В Магадане наградили пожарных, спасших кошек из огня

Кроме "усатых" с места ЧП удалось вытащить ещё людей. Никто из них не пострадал.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, которые спасли кошек из огня, проведя им необходимые реанимационные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Магаданской области.

Инцидент произошёл 28 марта. Сотрудники МЧС приехали на помощь жильцам трёхкомнатной квартиры на Колымском шоссе. Спасатели вытащили из жилища женщину, собаку, а затем двух котов, которые были без сознания — надышались угарным газом. Пожарные приняли необходимые реанимационные меры, после чего отвезли котов к ветеринарам, где их и привели в чувства.

— Часто мы не замечаем, что рядом с нами работают люди, которые добросовестно выполняют свой служебный долг, спасая жизни, спасая души, спасая животных. Чувство доброты, сострадания — это те заповеди, без которых выжить в суровых условиях Колымы невозможно, — отметил глава региона.