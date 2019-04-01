В Магадане наградили пожарных, спасших кошек из огня

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, которые спасли кошек из огня, проведя им необходимые реанимационные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Магаданской области.
Инцидент произошёл 28 марта. Сотрудники МЧС приехали на помощь жильцам трёхкомнатной квартиры на Колымском шоссе. Спасатели вытащили из жилища женщину, собаку, а затем двух котов, которые были без сознания — надышались угарным газом. Пожарные приняли необходимые реанимационные меры, после чего отвезли котов к ветеринарам, где их и привели в чувства.
— Часто мы не замечаем, что рядом с нами работают люди, которые добросовестно выполняют свой служебный долг, спасая жизни, спасая души, спасая животных. Чувство доброты, сострадания — это те заповеди, без которых выжить в суровых условиях Колымы невозможно, — отметил глава региона.
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