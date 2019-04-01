Российская учительница-блогер пришла на работу в школу в костюме панды — фото

Педагог решила сделать это в честь 1 апреля. Администрация учебного заведения поддержала женщину.

Учительница русского языка и литературы из Кемерова Валерия Акулова рассказала, что она пришла на работу в костюме панды в честь 1 апреля. Педагог опубликовала фото с учениками, которые переодевались в костюмы животных на переменах.

У Акуловой есть собственный канал на YouTube под названием "Будни учителя". Накануне она провела опрос, по итогам которого пришла на работу в необычном для педагога костюме. По словам Акуловой, это отлично, что можно приносить людям хорошее настроение.

Акулова вела уроки в костюме панды. Администрация школы поддержала учительницу, так как образовательный процесс из-за её инициативы не пострадал.