Лайф нашёл свидетеля, который видел экс-полицейского и его жертв после похищения

Мужчина ничего не заподозрил и не стал спрашивать своего знакомого о его юных спутницах. По крайней мере, так утверждает он сам.

Лайф разыскал мужчину, который последним видел экс-полицейского Александра К. и похищенных им девочек. Оказалось, что злоумышленник не сразу повёл 14-летних сестёр к себе домой, а сперва поднялся к своему другу, живущему в соседнем подъезде, чтобы забрать у него верхнюю одежду и телефон.

Сергей — так зовут свидетеля — подтверждает, что в этот день они встретились с приятелем и выпивали. В какой-то момент его гость спустился во двор, а вскоре поднялся в квартиру за вещами в сопровождении двух юных спутниц. Более того, сцену знакомства из окна наблюдала Мария — взрослая дочь Сергея, живущая в этом же доме. Она видела, как Александр разгуливал по двору без верхней одежды, потом подошёл к двум девочкам, завёл беседу, а вскоре вместе с ними направился к подъезду.

Впрочем, по словам хозяина квартиры, школьницы порог его дома даже не переступали.

— Они там стояли, — говорит Сергей, указывая рукой на лестничную площадку. — Я их даже не видел. Он забрал куртку и телефон, и всё.

О самом Александре его знакомые знают мало, хотя общаются они больше 15 лет. Говорят, что мужчина был уволен из органов по статье — якобы статья 111 УК РФ и самая тяжёлая, 4-я часть (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). О личной жизни знают, что был в браке, но с женой долгое время не живёт. Ещё у него была девушка, которая сбежала от экс-полицейского после того, как он сломал ей челюсть.

Отметим, что впервые о свидетеле рассказала полицейским одна из девочек. Однако, по её словам, в квартире они всё-таки были. Первым делом жертвам бросились в глаза детские рисунки и обувь. Это немного обнадёжило сестёр — мол, если в этой квартире есть дети, здесь их не тронут. Однако хозяин жилплощади не обрадовался визиту приятеля с малолетними спутницами. Со словами: "Ты зачем их сюда привёл?" он выставил троицу за дверь, но сбежать у девочек не получилось. Так они и оказались в квартире у злоумышленника в подъезде по соседству.

К слову, если будет доказано, что школьницы всё же были в квартире Сергея и он знал о злом умысле своего собутыльника, но ничего не предпринял, мужчине грозит ответственность по статье 295.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Нарушение карается штрафом в размере до ста тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.