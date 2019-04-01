В Саранске обрушилось трёхэтажное здание, есть погибшие

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В Саранске обрушилось трёхэтажное здание, есть погибшие

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Фото: © L!FE

В Саранске в результате обрушения трёхэтажного неэксплуатируемого здания погибло два человека, ещё одного удалось спасти.

<p><em>Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на </em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em><ins>Android</ins></em></a><em> и </em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em><ins>iOS</ins></em></a><em>)</em></p>

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл сегодня около 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Кирпичное здание содержало бетонные перекрытия и металлоконструкции, разбором которых и занимались три человека.

<p><em>Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на </em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em><ins>Android</ins></em></a><em> и </em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em><ins>iOS</ins></em></a><em>)</em></p>

По предварительным данным, площадь обрушения составила 100 кв. м. На месте ЧП работают представители экстренных служб. Выясняются обстоятельства случившегося.

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