В Саранске обрушилось трёхэтажное здание, есть погибшие

В Саранске в результате обрушения трёхэтажного неэксплуатируемого здания погибло два человека, ещё одного удалось спасти.
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл сегодня около 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Кирпичное здание содержало бетонные перекрытия и металлоконструкции, разбором которых и занимались три человека.
По предварительным данным, площадь обрушения составила 100 кв. м. На месте ЧП работают представители экстренных служб. Выясняются обстоятельства случившегося.
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