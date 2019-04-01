В Саранске обрушилось трёхэтажное здание, есть погибшие

В Саранске в результате обрушения трёхэтажного неэксплуатируемого здания погибло два человека, ещё одного удалось спасти.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл сегодня около 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Кирпичное здание содержало бетонные перекрытия и металлоконструкции, разбором которых и занимались три человека.

По предварительным данным, площадь обрушения составила 100 кв. м. На месте ЧП работают представители экстренных служб. Выясняются обстоятельства случившегося.