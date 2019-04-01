Аналитики назвали самую прибыльную компанию в мире

Чистая прибыль Saudi Aramco больше, чем у вместе взятых Apple, Google и Exxon Mobil.

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала наиболее прибыльной в мире в прошлом году: эксперты оценили её чистую прибыль в 111,1 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на агентства Moody's и Fitch.

Такой показатель значительно превосходит результаты Apple и Samsung, которые заняли вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Так, по информации Moody's и Fitch, за 2018 год эти компании заработали соответственно 59,5 и 35,1 миллиарда долларов.

По данным агентства, чистая прибыль Saudi Aramco больше, чем у вместе взятых Apple, Google и Exxon Mobil.