Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с успехом правящей Партии справедливости и развития, которая выигрывает местные выборы в 40 провинциях страны. О звонке информирует администрация турецкого лидера.
— Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону нашему президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с успехом на выборах, — сообщает пресс-служба.
Выборы в местные органы власти в республике прошли 31 марта.
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