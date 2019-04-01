Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции

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Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции

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Каппадокия. Фото: pixabay

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с успехом правящей Партии справедливости и развития, которая выигрывает местные выборы в 40 провинциях страны. О звонке информирует администрация турецкого лидера.

Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону нашему президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с успехом на выборах, — сообщает пресс-служба.

Выборы в местные органы власти в республике прошли 31 марта.

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