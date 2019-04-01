Французская полиция объявила о наборе кроликов на службу

Жандармы рассказали, что грызуны обладают обонянием в 30 раз сильнее, чем у собак, что делает их превосходными ищейками.

Французская полиция решила отметить День смеха и в шутку объявила о наборе кроликов на обучение и дальнейшую службу по поиску наркотиков. Видео с розыгрышем жандармерия опубликовала в своём фейсбуке.

— Это правда, что в Национальной полиции служат собаки-полицейские. Но сегодня мы объявляем набор кроликов. Это Маринетт, кролик исключительных качеств, — рассказала одна из полицейских.

По её словам, Маринетт обладает острым нюхом и слухом и очень миленькая. Она также отметила, что обоняние кроликов в 30 раз сильнее, чем собак, что позволит ушастым полицейским легко находить наркотики.

В России сегодня тоже разными способами отмечают 1 апреля. Например, учительница-блогер пришла на работу в школу в костюме панды.