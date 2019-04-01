Глава почтового отделения под Хабаровском устроила пожар, чтобы скрыть недостачу

Начальница отделения Почты России в селе Кукан Хабаровского края подозревается в поджоге отделения, чтобы скрыть недостачу. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранители, установив, что причиной пожара стал умышленный поджог, возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
— Сотрудниками угрозыска УМВД РФ по Хабаровскому краю при участии службы безопасности регионального УФПС задержана 29-летняя местная жительница по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путём поджога. Общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей,— рассказала Волк.
По данным полиции, задержанная являлась начальницей отделения. По её словам, таким образом она пыталась скрыть "недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств".
С фигурантки взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени