Россиянка чуть не умерла от противозачаточных и теперь требует миллион рублей

Виновником, по её словам, стал врач, который не предупредил пациентку о серьёзных последствиях приёма лекарства.

Жительница Перми требует взыскать более одного миллиона рублей с частной клиники "Роден". По словам девушки, врач учреждения выписал ей противозачаточные препараты, из-за которых она серьёзно заболела. Об этом сообщает портал "Вкурсе".

Сообщается, что в клинику пострадавшая обратилась в 2016 году. Именно там врач прописал ей препарат "Силует", однако не предупредил её об опасном эффекте. В итоге у пациентки развилось заболевание сосудистой системы, которое является одним из побочных эффектов лекарства.

Девушка потребовала взыскать с клиники 57 тысяч рублей материального ущерба и миллион рублей — в качестве морального. Местное отделение Росздравнадзора постановило, что врач действительно нарушил права девушки, что чуть не привело к её летальному исходу.