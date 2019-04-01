Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

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Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

По данным организации, публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата.

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании. Об этом говорится в предварительном докладе миссии международных наблюдателей на выборах, сообщает ТАСС.

Речь идёт о пункте 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ от 1990 года, которым предусматривается "чёткое разделение между государством и партиями".

Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, — поясняется в сообщении.

Также в бюро считают, что нынешний украинский лидер использовал метод финансового стимулирования своих избирателей через повышение зарплат, а также предоставление дополнительных соцвыплат и премий.

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