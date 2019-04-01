В Москве задержали 18 таксистов, находившихся в розыске

Всего же столичные полицейские проверили более одиннадцати тысяч водителей, почти четыре тысячи из которых поставили на учёт.

В результате рейда, проведённого столичным МВД с 20 по 29 марта, было задержано 18 водителей такси, находившихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

Всего же правоохранители проверили 11 тысяч 393 таксиста, из которых на учёт поставили 3 тысячи 698 человек. Также правоохранители составили около 55 тысяч административных материалов в отношении субъектов перевозок.

Кроме того, удалось раскрыть 43 преступления, которые были совершены таксистами.